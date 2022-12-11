Ширер — о вылете сборной Англии с ЧМ-2022: это не провал системы

Бывший нападающий сборной Англии высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Анализируйте это сколько угодно, но иногда матчи зависят от моментов. И иногда они складываются не в вашу пользу. И эта прогрессивная, молодая сборная Англии со своим прогрессивным тренером отправляется домой. Это не институциональный провал, провал системы, или замен, или тактики, или таланта, или неумения тренироваться», — цитирует Ширера The Athletic.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута), Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Кейн (54-я, пенальти). Также Кейн не смог реализовать второй 11-метровый на 84-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» подбодрил капитана сборной Англии Гарри Кейна после вылета национальной команды с ЧМ.