«Тоттенхэм» поддержал Кейна после вылета Англии с ЧМ-2022

«Тоттенхэм» подбодрил капитана сборной Англии Гарри Кейна после вылета национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Подними голову, Гарри. Мы гордимся тобой», — написал в Twitter лондонский клуб.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута), Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Кейн (54-я, пенальти). Также Кейн не смог реализовать второй 11-метровый на 84-й минуте.

Ранее Кейн взял на себя ответственность после поражения от Франции в 1/4 финала ЧМ.