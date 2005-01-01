Кейн взял на себя ответственность после поражения от Франции в 1/4 финала ЧМ

Капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о поражении в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Франции.

«Чемпионат мира проходит раз в четыре года, следующей возможности придется ждать долго. Я горжусь ребятами, мы провели отличный турнир. Я беру на себя ответственность. Это тяжело не только для меня, но и для всех остальных. Но таков футбол, спорт, надо двигаться вперед», — цитирует Кейна пресс-служба сборной.

По его мнению, английская команда выглядела довольно хорошо в игре с французами.

«Но в таких топ-матчах важны детали, соперник оказался сильнее», — сказал Кейн.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута), Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Кейн (54-я, пенальти). Также Кейн не смог реализовать второй 11-метровый на 84-й минуте.

14 декабря Франция сыграет с Марокко на «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Англия покинула турнир.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала с Францией на чемпионате мира в Катаре.