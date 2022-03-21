Винисиус — о вылете Бразилии с ЧМ-2022: это был худший день в моей жизни

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о вылете команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я плакал на поле, в раздевалке, один в самолёте и буду плакать всякий раз, когда вспомню, как мы были близки… Это был худший день в моей жизни, мне так грустно. Написал этот текст несколько раз, а потом удалил. Нет слов, чтобы объяснить разочарование, остались только слёзы. Объединённая Бразилия покорит мир в 2026 году, скриньте», — написал футболист в Instagram*.

Бразилия уступила Хорватии (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью — 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Хорватия в полуфинале встретится с Аргентиной 13 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.