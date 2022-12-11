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Логинов не вышел на масс-старт Кубка России по биатлону в Тюмени из-за недомогания

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Тренер сборной России Сергей Башкиров сообщил, что призёр Олимпиады Александр Логинов не примет участия в масс-старте на третьем этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.
Логинов не вышел на масс-старт Кубка России по биатлону в Тюмени из-за недомогания
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Manzoni/NordicFocus

«Александр сегодня не вышел на масс-старт, у него небольшое расстройство. Также не выходят Максим Цветков и Кирилл Бажин. Ребята приболели пока, самочувствие не очень», — цитирует Башкирова «Матч ТВ».

30-летний Логинов завоевал две бронзовые медали Игр-2022 (эстафета 4 х 7,5, смешанная эстафета).

Ранее сообщалось, что Карим Халили выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка России в Тюмени.

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