«Ан-Нашра»: армия Ливана пресекла беспорядки после выхода Марокко в полуфинал ЧМ-2022

Сборная Марокко после победы над командой Португалии впервые в истории пробилась в полуфинал чемпионата мира.

После игры 1/4 финала первенства планеты в Катаре большая группа болельщиков с флагами Марокко, Палестины и Сирии направилась в христианский квартал Бейрута на мотоциклах, где установлена рождественская ёлка, сообщает новостной портал «Ан-Нашра».

Появление футбольных фанатов активисты христианских партий встретили враждебно, в результате начались потасовки. Однако военнослужащие ливанской армии пресекли уличные столкновения на площади Сассин.

Марокканцы в полуфинале сыграют с французами. В 1/4 финала сборная Марокко обыграла Португалию (1:0), а Франция победила Англию (2:1).

Ранее сообщалось, что в Париже задержали 42 человека после выхода сборной Франции в полуфинал ЧМ-2022.