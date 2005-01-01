Кейн догнал Роналду и Марадону по голам на чемпионатах мира по футболу

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн догнал португальца Криштиану Роналду и аргентинца Диего Марадону по голам на чемпионатах мира по футболу.

Кейн на 53-й минуте забил мяч с пенальти. Счёт в матче стал 1:1.

Встреча между сборными Франции и Англии проходит в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».

Победитель встречи сыграет в 1/2 финала с Марокко.

Ранее Кейн поделился мнением об игре молодых футболистов команды на чемпионате мира — 2022.