Кейн: у сборной Англии отличное сочетание опыта и молодости

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением об игре молодых футболистов команды на чемпионате мира — 2022.

«Наши молодые игроки бесстрашны, они хотят играть в футбол и самовыражаться. Я чувствую, что у Англии отличное сочетание опыта и молодости, и, когда вы смотрите на сборные, которые выигрывали крупные турниры, это именно то, что у них было», — приводит 90 min слова Кейна.

По словам нападающего, он гордится своими молодыми партнёрами по сборной.

«Когда я вижу, как играют ребята, я чувствую себя почти как старший брат, который ими гордится. Это здорово видеть. Всё, что нам нужно, это выходить на матчи с мыслями — «мы собираемся отдать этому всё, что у нас есть», — сказал он.

10 декабря Англия сыграет с Францией в матче 1/4 финала чемпионата мира. Начало — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировку национальной команды.