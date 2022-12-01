Мбаппе не тренировался в общей группе сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отсутствовал на тренировке национальной команды.

Об этом сообщает L’Equipe.

В тренерском штабе французской сборной заявили, что 23-летний француз выполнял восстановительную работу в зале.

Напомним, что на старте чемпионата мира — 2022 нападающий жаловался на боли в лодыжке.

В четырёх матчах турнира в Катаре Мбаппе забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

10 декабря Франция сыграет с командой Англии в матче 1/4 финала. Начало — 22:00 мск.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уверен в победе национальной команды над Англией на ЧМ-2022.