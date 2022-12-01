Макрон заявил, что уверен в победе Франции над Англией на ЧМ

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Англии.

«Я не сомневаюсь, что Франция обыграет Англию на чемпионате мира в Катаре. Но для того, чтобы дать точный прогноз, необходимо знать возможные составы. Так что следует дождаться дня накануне игры», — приводит слова Макрона RTL France.

Встреча Франции с Англией состоится 10 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Напомним, что французская сборная является действующим чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подшутил над президентом США Джо Байденом после матча ЧМ-2022.