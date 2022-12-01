Медведев заявил, что хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022 сборные Аргентины и Марокко

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, какой финал хочет увидеть на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина — Марокко», — написал Медведев в Telegram-канале.

Марокко сыграет в 1/2 финала с победителем матча Англия — Франция. Аргентина во втором полуфинальном матче сыграет с Хорватией.

Ранее полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва принёс извинения болельщикам за вылет национальной команды с чемпионата мира в Катаре.