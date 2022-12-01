Силва извинился перед болельщиками за вылет Португалии с ЧМ-2022

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва принёс извинения болельщикам за вылет национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

«Матч против очень сильной команды. Поздравляем Марокко. Очень грустно. То, что я могу передать всем португальцам, помимо извинений, — это чувство печали и разочарования», — приводит слова Силвы Record.

Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 1:0 в пользу «атласских львов». Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

Марокко сыграет в 1/2 финала с победителем матча Англия — Франция. Португалия покинула турнир.

Марокканский вратарь отразил три удара в створ своих ворот и отыграл на ноль.

Ранее голкипер сборной Марокко Яссин Боно рассказал, что национальная команда была готова к матчу 1/4 финала с Португалией.