Боно: понимали, что в любой момент португальцы могут забить, и были готовы
Голкипер сборной Марокко Яссин Боно рассказал, что национальная команда была готова к матчу 1/4 финала с Португалией.
«Мы понимали, что с тем качеством игры, которым португальцы обладают, в какой‑то момент они забьют один или два гола. Мы должны были подготовиться. Я всегда говорю, что вратарь должен делать свою работу», — приводит слова Боно Sport.es.
Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 1:0 в пользу «атласских львов». Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.
Марокко сыграет в 1/2 финала с победителем матча Англия — Франция. Португалия покинула турнир.
Марокканский вратарь отразил три удара в створ своих ворот и отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что Боно стал первым африканским голкипером в истории, сыгравшим три сухих матча на одном ЧМ.