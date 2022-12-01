Марокко в первый раз в истории вышло в полуфинал ЧМ по футболу

Сборная Марокко переиграла команду Португалии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Сборная из Северной Африки впервые в истории смогла пробиться в полуфинал первенства планеты.

Игра на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счетом 1:0 в пользу «атласских львов».

Победный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте.

Марокко сыграет в 1/2 финала с Англией или Францией.

Ранее сообщалось, что Роналду не попал в стартовый состав матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.