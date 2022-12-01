Роналду не попал в стартовый состав матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко 

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Марокко на матч 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года.

37-летний португальский нападающий Криштиану Роналду начнёт матч на скамейке запасных.

Полностью стартовые составы выглядят следующим образом:

Португалия: Диогу Кошта, Пепе (капитан), Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Диогу Дало, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Отавио, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш.

Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Софьян Амрабат, Яхья Аттийят‑аллах, Ромен Сейсс (капитан), Хаким Зиеш, Аззедин Унахи, Селим Амалла, Софиан Буфаль, Джавад Эль‑Ямиг, Юссеф Эн‑Несери.

Игра пройдёт на стадионе «Эль‑Тумама» в Дохе. Начало — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Португалии отреагировали на то, что Роналду разрешили взять на чемпионат мира в Катаре своего менеджера.