Португалия — лидер ЧМ-2022 по числу ошибок, приведших к голам в свои ворота

Сборные Португалии и Марокко встречаются в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как сообщает Opta, Португалия является лидером на чемпионате мира в Катаре по числу ошибок, приведших к голам в свои ворота. Команда Фернанду Сантуша допустила три результативные ошибки.

Игра проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Главный арбитр матча — Факундо Тельо из Аргентины.

Единственный мяч в первом тайме забил Юссеф Эн-Несири на 41-й минуте. Счёт 1:0 в пользу марокканской сборной.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам национальной команды.