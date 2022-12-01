Руни: кто победит в матче Англия — Франция, выиграет чемпионат мира

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказал мнение, что победитель матча Англия — Франция сможет выиграть мундиаль в Катаре.

«Англия против Франции — самая большая игра чемпионата мира на данный момент, и я считаю, что тот, кто победит в этом матче, выиграет турнир», — написал Руни в своей колонке для The Times.

В четвертьфинале ЧМ сборная Англии сыграет с подопечными Дидье Дешама. Игра пройдёт 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о готовности своей команды к матчу 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией.