Саутгейт — о матче с Францией: мы подготовлены так хорошо, насколько это возможно

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о готовности своей команды к матчу 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией.

«У нас есть план. Мы подготовлены так хорошо, насколько это возможно», — приводит слова тренера Sky Sports.

В четвертьфинале ЧМ сборная Англии сыграет с подопечными Дидье Дешама. Игра пройдёт 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Стерлинг вернулся в расположение сборной Англии после того, как его дом подвергся вооружённому ограблению.