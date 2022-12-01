Федерация футбола Камеруна заявила о попытке шантажа Это'О французским журналистом

В пресс-службе Федерации футбола Камеруна (FECAFOOT) сообщили, что президент организации Самюэль Это'О стал жертвой шантажа со стороны французского журналиста Ромена Молины.

«В своём послании он указал, что у него есть аудиоданные и записи телефонных разговоров, которые могут нанести ущерб имиджу федерации, а также имиджу её президента. Этот человек добавил, что готов отказаться от публикации данных материалов в обмен на выплату в размере €25 тыс.», — говорится в заявлении FECAFOOT.

Напомним, что Камерун в дополнительное время обыграл Алжир благодаря голу на выезде (2:2 по сумме двух встреч).

На турнире в Катаре камерунские футболисты с четырьмя очками заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф.

Ранее Это'О извинился за избиение болельщика на ЧМ в Катаре.