Это'О извинился за избиение болельщика на ЧМ в Катаре

Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О выступил с заявлением относительно инцидента, в результате которого он ударил алжирского болельщика.

«5 декабря после завершения матча Бразилия — Корея у меня случился конфликт с алжирским болельщиком. Я хочу извиниться за то, что поступил так, как не должен был. Прошу прощения за произошедший инцидент», — заявил Это'О.

При этом президент Федерации футбола Камеруна отметил, что не будет мириться с провокациями и оскорблениями, которые начались после финального матча африканского отбора на чемпионат мира 2022 года между Камеруном и Алжиром, прошедшего 29 марта.

«Я, как и некоторые камерунские болельщики, стал объектом постоянных нападок и беспочвенных обвинений. Но Алжир потерпел крайне обидное, но совершенно справедливое поражение. И все протесты Федерации футбола Алжира были отклонены. Так что я призываю официальных лиц из Алжира взять на себя ответственность и прекратить развитие этого конфликта», — подытожил он.

Напомним, что Камерун в дополнительное время обыграл Алжир благодаря голу на выезде (2:2 по сумме двух встреч).

На турнире в Катаре камерунские футболисты с четырьмя очками заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф.

Ранее алжирский болельщик, который обвинил в избиении президента Камерунской федерации футбола Самуэля Это’О, обратился в полицию Катара.