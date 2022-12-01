Мужчина, обвинивший Это’О в избиении, обратился в полицию Катара

Алжирский болельщик, который обвинил в избиении президента Камерунской федерации футбола Самуэля Это’О, заявил, что обратился в полицию Катара.

«Мне запретили публиковать видео даже после окончания расследования. Если я его опубликую, это нарушит закон. Всё, что вы знаете — это лишь маленькая деталь. Всё остальное полиция проверяет по видео», — написал алжирец в своих социальных сетях.

Ранее он заявил, что Это’О избил его после матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Южной Кореи за то, что спросил его про арбитра Гассаму.

Напомним, что в СМИ появлялась информация, что президент Камерунской федерации футбола предлагал взятку Гассаме, из-за чего Камерун могли исключить из чемпионата мира.