Болельщик обвинил Это’О в избиении на чемпионате мира в Катаре

Алжирский болельщик заявил, что президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это’О избил его после матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Южной Кореи.

«Я получил от Это'О за то, что спросил его про арбитра Гассаму. И клянусь богом, добрые люди, тут нет никакого хайпа и никаких искажений, меня избили», — написал алжирец в своих социальных сетях.

По словам алжирца, Это’О сказал ему: «Вы слишком глупы, чтобы разговаривать с вами».

«Известности Это'О недостаточно, чтобы поднимать руку на кого-либо», — подытожил он.

Напомним, что в СМИ появлялась информация, что президент Камерунской федерации футбола предлагал взятку Гассаме, из-за чего Камерун могли исключить из чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Это’О после матча Бразилия — Южная Корея ударил мужчину, который снимал его на камеру.