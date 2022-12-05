Это’О ударил мужчину с камерой после матча Бразилия — Южная Корея

Президент Камерунской ассоциации футбола Самюэль Это’О после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи ударил мужчину, который снимал его на камеру.

Издание La Opinion опубликовало видео, как Это’О выходит со стадиона. Несколько болельщиков подошли к нему, чтобы сфотографироваться. В этот момент появился мужчина с камерой, который позже вступил в конфликт с Это’О. После чего 41‑летний камерунец нанёс сильный удар ногой, который попал в верхнюю часть тела. Пострадавший упал на землю.

Напомним, что встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите. Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

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