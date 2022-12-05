Ришарлисон пообещал повторить стрижку Роналдо с ЧМ-2002 в случае победы на турнире в Катаре
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон пообещал легендарному форварду Роналдо повторить его стрижку с чемпионата мира — 2002 в случае победы на мундиале в Катаре.
«Осталось ещё три матча. Он должен научить меня «танцу голубя». Он даже Тите заставил танцевать», — цитирует Роналдо Globo.
«А я тогда повторю его стрижку! После завоевания шестого титула», — ответил Ришарлисон.
В матче 1/8 финала сборная Бразилии обыграла национальную команду Южной Кореи. Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.
Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной Бразилии выразили поддержку Пеле после победы над Южной Кореей в матче 1/8 финала ЧМ.