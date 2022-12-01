Рианчо: после вылета Бразилии главным претендентом на золото ЧМ-2022 стала Франция

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу 2022 года после вылета сборной Бразилии.

«После вылета Бразилии главный претендент на чемпионство — это сборная Франции. Думаю, у них отличные шансы выиграть чемпионат мира второй раз подряд, их команда выглядит очень хорошо», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Он признался, что не ожидал победы Хорватии над Бразилией.

«Наверное, мало кто думал, что эта встреча завершится выходом Хорватии в полуфинал чемпионата мира», — добавил он.

Бразилия уступила Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью — 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Хорватия в полуфинале встретится с Аргентиной 13 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной Хорватии Никола Юрчевич сравнил победу над Бразилией с золотом ЧМ-2022.