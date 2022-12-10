Mundo Deportivo: ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Месси и сборной Аргентины

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) инициировал проверку в отношении нескольких игроков сборной Аргентины за их высказывания после матча с Нидерландами.

Дело против Ассоциации футбола Аргентины открыто в связи с заявлениями капитана сборной Лионеля Месси и вратаря Эмилиано Мартинеса в адрес главного арбитра матча Антонио Матеу Лаоса из Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Уточняется, что также будут рассмотрены инциденты во время матча. В частности, неспортивное поведение полузащитника Леандро Паредеса. Утверждается, что экс-хавбек петербургского «Зенита» стал инициатором драки в концовке встречи.

Месси после четвертьфинала заявил, что «нельзя ставить не соответствующего уровню арбитра» на такой ответственный матч. Мартинес назвал Лаоса худшим судьёй ЧМ-2022.

Лаос показал 15 жёлтых карточек в матче — это рекорд чемпионатов мира.

Латиноамериканская команда нанесла поражение нидерландцам по пенальти. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3).

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подтвердил, что уходит в отставку.