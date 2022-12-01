Месси оскорбил Вегорста после матча 1/4 финала ЧМ-2022 

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оскорбил игрока команды Нидерландов Ваута Вегорста после четвертьфинального матча чемпионата мира в Катаре.

«На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда», — сказал Месси во время интервью телеканалу TyC Sports.

Латиноамериканская команда нанесла поражение нидерландцам по пенальти. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. А в серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3).

В составе аргентинской сборной мячи с игры забили Науэль Молина (35-я минута) и Месси (73-я). Форвард ПСЖ также отметился результативной передачей. В нидерландской команде отличился Вегорст (83-я, 90 + 11).

Аргентина в полуфинале 13 декабря сыграет с Хорватией, которая взяла верх над Бразилией (2:1).

Ранее сообщалось, что Месси и главный тренер команды Нидерландов Луи ван Гал устроили перепалку после матча.