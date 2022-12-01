Мостовой не удивился победе сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ с Бразилией

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об успехах сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Почему победа хорватов должна удивлять? Я изначально говорил, что Бразилия не сможет легко обыграть Хорватию — прогнозировал 1:1 в основное время», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Экс-футболист сборной России считает, что линия полузащиты у хорватской сборной сильнейшая на текущем первенстве планеты.

«Модрич, Брозович, Ковачич. Да, им не хватает немного впереди. У Хорватии нет Жиру, Мбаппе или Неймара. Но там коллектив сплочённый, команда не сильно поменялась с 2018-го», — сказал Мостовой.

Бразилия уступила Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью — 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Хорватия в полуфинале встретится с Аргентиной 13 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной Хорватии Никола Юрчевич сравнил победу над Бразилией с золотом ЧМ-2022.