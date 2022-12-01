Де Йонг: ван Гала жаль, у него была мечта стать чемпионом мира
Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг поддержал тренера национальной команды после поражения от Аргентины в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Конечно, ван Гала жаль. Он очень хотел быть полезным для команды. Он был немного эмоционален в конце. Конечно, у него была мечта стать чемпионом мира. И он мотивировал нас бороться за это», — цитирует де Йонга «Матч ТВ».
Он также отметил, что команда может гордиться результатом.
Латиноамериканская команда нанесла поражение нидерландцам по пенальти. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. А в серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3).
Ранее форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал поражение от команды Аргентины.