Депай: Нидерланды показали футбол высокого уровня в матче с Аргентиной

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал поражение от команды Аргентины в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Мы очень расстроены тем, что покидаем турнир. Мы показали игру высокого уровня, проявили характер. Отыгрались в последние 15 минут. Горжусь тем, что нашей команде удалось этого добиться. Но, к сожалению, мы не смогли пройти дальше», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Латиноамериканская команда нанесла поражение голландцам по пенальти. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. А в серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3). Победный 11-метровый реализовал Лаутаро Мартинес.

В составе аргентинской сборной мячи с игры забили Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73-я). Форвард ПСЖ также отметился результативной передачей. В голландской команде отличился Ваут Вегорст (83-я, 90 + 11).

Аргентина в полуфинале 13 декабря сыграет с Хорватией, которая взяла верх над Бразилией (2:1).

Ранее сообщалось, что Месси во время интервью оскорбил неизвестного после матча с Нидерландами.