Ван Гал — о серии пенальти с Аргентинеой: весь год их тренировали, но все равно сели в лужу

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Аргентины.

«Мы весь год тренировали пенальти, а потом все равно сели в лужу. Я попросил игроков, чтобы они тренировали пенальти в своих клубах, и все они это делали», — цитирует тренера Vi.nl.

Он подчеркнул, что когда команда не забиваете первые два пенальти — потом невозможно выиграть серию.

Латиноамериканская команда нанесла поражение голландцам по пенальти. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. А в серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3). Победный 11-метровый реализовал Лаутаро Мартинес.

Аргентина в полуфинале 13 декабря сыграет с Хорватией, которая взяла верх над Бразилией (2:1).

Ранее сообщалось, что Лионель Месси во время интервью оскорбил неизвестного после матча с Нидерландами.