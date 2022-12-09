Ловрен не верит, что Бразилия уступила Хорватии на ЧМ из-за ситуации с котом

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о победе над командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«Мы счастливы обыграть Бразилию. Теперь мы в полуфинале. Ситуация с кошкой? Честно, я не в курсе этой истории. Но я не думаю, что это карма помешала бразильцам», — цитирует Ловрена РИА Новости.

Бразилия уступила Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

В составе бразильской команды забитым с игры мячом отметился Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У хорватской сборной на 117-й минуте отличился Бруно Петкович.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович поставил новый рекорд национальной команды на чемпионатах мира.