Модрич: Хорватия ещё раз показала, что никогда не сдаётся

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года.

«Мы почти проиграли, когда они забили гол. Все думали, что нам конец, но мы ещё раз показали, что никогда не сдаёмся. Наша вера невероятна. Важно то, что у нас была вера, уверенность и у нас снова настоящая команда с очень хорошей молодёжью», — цитирует Модрича ESPN.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Хорватия вышла в полуфинал, где встретится 13 декабря с победителем матча Аргентина — Нидерланды.

Ранее главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с командой Хорватии принял решение уйти в отставку.