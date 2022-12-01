Далич — о победе над Бразилией: никогда не недооценивайте нас, я же говорил

Тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о победе команды в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с Бразилией.

«Эта победа для хорватского народа. Браво ребятам, мы выбили главного фаворита. Это Хорватия. Никогда не недооценивайте нас, я же говорил. На этом мы не заканчиваем, идём дальше. Все выложились по максимуму. Мои игроки ненормальные», — цитирует Далича Index.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Хорватия вышла в полуфинал, где встретится 13 декабря с победителем матча Аргентина — Нидерланды.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении сборной Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года.