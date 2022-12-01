Губерниев — о вылете Бразилии с ЧМ: котики всё видят, Бразилия — прощай

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении сборной Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Котики всё видят! Бразилия — прощай!» — написал Губерниев в своём Telegram‑канале.

Пресс-атташе сборной Бразилии Винисиус Родригес 7 декабря грубо сбросил кота со стола на пресс-конференции перед игрой с Хорватией. Представитель команды взял животное за шкирку и скинул его на пол.

Позже тренер сборной России на Евро-2008 Игорь Корнеев предположил, что Бразилия могла испортить себе карму перед встречей 1/4 финала.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

В составе бразильской команды забитым с игры мячом отметился Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У хорватской сборной на 117-й минуте отличился Бруно Петкович.

Хорватия вышла в полуфинал, где встретится 13 декабря с победителем матча Аргентина — Нидерланды.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович поставил новый рекорд национальной команды на чемпионатах мира.