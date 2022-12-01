Сборные Бразилии и Хорватии не открыли счёт в первом тайме

Сборная Бразилии проводит матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Хорватии.

Встреча проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Счёт после первого тайма — 0:0.

Главный судья матча — Майкл Оливер из Англии.

Групповой этап мундиаля в Катаре завершился 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее бывший футболист сборной Бразилии Фред рассказал, что хочет увидеть в возможном полуфинале чемпионата мира в Катаре Бразилию и Аргентину.