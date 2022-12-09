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Российские бойцы выйдут на бой с чемпионами своих лиг из США на Hardcore Boxing в Москве

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В Москве пройдёт международный турнир Hardcore Boxing, на котором в поединках сойдутся бойцы из России и США.
Российские бойцы выйдут на бой с чемпионами своих лиг из США на Hardcore Boxing в Москве

    Так, на ринг выйдет Сослан Асбаров, соперником которого будет Джоэл Шойгрин, действующий чемпион США по боксу. Вячеслав Дацик встретится с бразильцем Сауло Кавалари. Соперником Самата Абдырахманова станет экс-чемпион BKFC Горьян Славески.

    Хайбула Мусалов выступит с представителем BKFC Элвином Леоном Брито. А завершит вечер противостояние между Гаджи Наврузовым и Тимуром Слащининым.

    Турнир пройдёт 25 декабря в Москве в МСК «ЦСКА Арена».

    Ранее чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, где бы хотел провести поединки с Артуром Бетербиевым и Саулем Альваресом.

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