Российские бойцы выйдут на бой с чемпионами своих лиг из США на Hardcore Boxing в Москве
Так, на ринг выйдет Сослан Асбаров, соперником которого будет Джоэл Шойгрин, действующий чемпион США по боксу. Вячеслав Дацик встретится с бразильцем Сауло Кавалари. Соперником Самата Абдырахманова станет экс-чемпион BKFC Горьян Славески.
Хайбула Мусалов выступит с представителем BKFC Элвином Леоном Брито. А завершит вечер противостояние между Гаджи Наврузовым и Тимуром Слащининым.
Турнир пройдёт 25 декабря в Москве в МСК «ЦСКА Арена».
Ранее чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, где бы хотел провести поединки с Артуром Бетербиевым и Саулем Альваресом.