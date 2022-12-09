Российские бойцы выйдут на бой с чемпионами своих лиг из США на Hardcore Boxing в Москве

В Москве пройдёт международный турнир Hardcore Boxing, на котором в поединках сойдутся бойцы из России и США.

Так, на ринг выйдет Сослан Асбаров, соперником которого будет Джоэл Шойгрин, действующий чемпион США по боксу. Вячеслав Дацик встретится с бразильцем Сауло Кавалари. Соперником Самата Абдырахманова станет экс-чемпион BKFC Горьян Славески.

Хайбула Мусалов выступит с представителем BKFC Элвином Леоном Брито. А завершит вечер противостояние между Гаджи Наврузовым и Тимуром Слащининым.

Турнир пройдёт 25 декабря в Москве в МСК «ЦСКА Арена».

Ранее чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, где бы хотел провести поединки с Артуром Бетербиевым и Саулем Альваресом.