Озил — о Роналду: СМИ должны проявлять больше уважения к нему, не пытаясь получить клики
Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Месут Озил поддержал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Я действительно не понимаю, откуда берётся весь этот постоянный негатив в отношении Роналду со стороны прессы. СМИ просто пытаются получить клики и просмотры. Все должны проявлять больше уважения к одному из величайших спортсменов в истории», — написал Озил в социальных сетях.
Напомним, что сборная Португалии разгромила команду Швейцарии (6:1) в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Хет-трик оформил Гонсалу Рамуш.
Роналду начал игру в запасе, появившись на поле лишь на 73-й минуте и не отметившись результативными действиями.
Марокко в 1/4 финала 10 декабря на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе сыграет с Португалией. Игра начнётся в 18:00 мск.
Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщил, что форвард Криштиану Роналду был недоволен разговором перед матчем 1/8 финала с командой Швейцарии.