Сантуш: Роналду был недоволен разговором перед матчем со Швейцарией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщил, что форвард Криштиану Роналду был недоволен разговором перед матчем 1/8 финала с командой Швейцарии.

«У меня был разговор с Криштиану перед матчем со Швейцарией. Я сказал ему, что его не будет в стартовом составе на матч 1/8 финала. Он был недоволен разговором. Но это был нормальный разговор, где каждый высказал свою точку зрения», — приводит слова Сантуша Marca.

Напомним, что сборная Португалии разгромила команду Швейцарии (6:1) в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Хет-трик оформил Рамуш.

Криштиану начал игру в запасе, появившись на поле лишь на 73-й минуте и не отметившись результативными действиями.

Марокко в 1/4 финала 10 декабря на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе сыграет с Португалией. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Роналду будет в запасе Португалии на игру 1/4 финала ЧМ с Марокко.