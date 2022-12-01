Холанд: мечтаю представлять Норвегию на чемпионате мира

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал, что мечтает представлять национальную сборную на чемпионате мира.

«Конечно, каждый игрок хочет попасть на чемпионат мира. Я мечтаю представлять там свою страну, и я буду усердно работать, чтобы однажды добиться этого», — приводит слова Холанда The National News.

Он также подчеркнул, что зимний перерыв пошёл бы ему на пользу.

Сборная Норвегии не смогла пробиться на чемпионат мира.

Холанд в сезоне-2022/23 в 11 матчах Английской премьер-лиги забил 17 мячей. В Лиге чемпионов на счету норвежца пять голов в пяти играх.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Англии Джон Стоунс сравнил нападающего Гарри Кейна с Холандом.