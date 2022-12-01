Венгер о матче Англия — Франция: это ранний финал

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер высказался о матче 1/4 финала с участием сборных Англии и Франции.

«У Франции есть потенциал в части физической подготовки, который явно выше, чем у других команд, возможно, за исключением Англии. Вот почему Англия, возможно, является той командой, которая может нанести Франции наибольший ущерб на этом турнире. Это ранний финал (улыбается)», — приводит слова Венгера Get French Football News.

Он также подчеркнул, что полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем может проявить себя в матче с Францией.

В четвертьфинале мундиаля подопечные Гарета Саутгейта сыграют со сборной Франции. Игра пройдёт 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Действующим чемпионом мира является Франция.

Ранее в ФИФА отказались от идеи проводить чемпионат мира каждые два года.