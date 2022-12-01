Пеле — Мбаппе: рад, что ты побил очередной мой рекорд на ЧМ

Бразильский футболист Пеле выразил благодарность нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе за поддержку.

«Спасибо, Килиан Мбаппе. Я рад, что ты побил очередной мой рекорд на этом чемпионате мира, друг мой», — написал Пеле в социальных сетях.

Мбаппе в четырёх матчах турнира в Катаре забил пять мячей и отдал две результативные передачи. 10 декабря Франция сыграет с командой Англии в матче 1/4 финала. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Почеттино сравнил Мбаппе с бразильцем Роналдо.