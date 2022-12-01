Почеттино сравнил Мбаппе с бразильцем Роналдо

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказал своё мнение о нападающем сборной Франции Киллиане Мбаппе.

«Килиан и бразилец Роналдо очень схожи. Они похожи в способности ускоряться, в технике, умении обводить соперников и забивать», — цитирует Почеттино The Athletic.

В четвертьфинале мундиаля подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Англии. Игра пройдёт 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало в 22:00 мск.

Мбаппе является лучшим бомбардиром на мундиале.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет подписывать Мбаппе летом.