Писарев: Роналду может помочь сборной Португалии в матче ЧМ с Марокко

Бывший форвард московского «Спартака» Николай Писарев оценил шансы сборной Португалии в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года с Марокко.

«Думаю, Роналду португальцам пригодится. Марокко вряд ли отойдёт назад, как было в игре с Испанией. Роналду — игрок штрафной площади, когда игра на встречных курсах и с высокой обороной соперника», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Тренер сборной предположил, что Роналду сейчас не в самой лучшей физической форме, чтобы с центра поля убежать в атаку.

«Но как игрок штрафной — это всегда опасно, мастерство никуда не делось. Марокканцы же понимают, кто против них играет», — сказал Писарев.

Марокко в 1/4 финала 10 декабря на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе сыграет с Португалией. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал отношение нападающего Криштиану Роналду к тому, что он начнёт матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией в запасе.

















