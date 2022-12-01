Писарев: вся Аргентина надеется, что Месси их вытащит в матче с Нидерландами 

Бывший нападающий московского «Спартака» Николай Писарев оценил шансы сборной Аргентины в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года с Нидерландами.

«Мне сборная Аргентины сейчас напоминает 1986 год, когда Марадона вытащил их. Сейчас у них тоже звёзд не много, кроме Месси, некого выделить. И теперь вся Аргентина надеется, что их вытащит Месси», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

При этом он признал, что сборная Нидерландов обладает прекрасным подбором футболистов.

«Голландцы заявляют, что они приехали сюда побеждать. У них хорошая команда, и когда, если не сейчас, им пробовать воплотить свои мечты? Но аргентинцы тоже ребята жёсткие», — добавил Писарев.

Аргентина сыграет с Нидерландами 9 декабря на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что в матче Нидерландов и Аргентины никому не отдал бы предпочтение.





