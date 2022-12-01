Сёмин: в матче Нидерландов и Аргентины никому не отдал бы предпочтение

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал прогноз на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Нидерландов и Аргентины.

«Думаю, что здесь равные шансы. У аргентинцев есть Месси, а у команды Нидерландов — Луи ван Гал, который, наверное, прекрасно знает, как надо играть против звезды соперников. Достаточно много в этой сборной квалифицированных игроков, поэтому я бы никому не отдал здесь предпочтение», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

По словам бывшего тренера сборной России, во встрече Хорватии и Бразилии, конечно, фаворитами является латиноамериканская команда.

Бразилия сыграет в 1/4 финала 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне с Хорватией. Игра начнётся в 18:00 мск. Матч Англия — Франция пройдёт 10 декабря на арене «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сможет принять участие в матче с Англией.











