Мак Алистер назвал Нидерланды серьёзным соперником

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Алистер оценил шансы в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Нидерландов.

«У противостояния Аргентины и Нидерландов богатая история, это очень серьёзный соперник. Возможно, игра с Австралией состоялась с очень маленьким перерывом после предыдущей, но теперь у нас было несколько дней, чтобы отдохнуть и увидеть семью», — цитирует футболиста Daily Mail.

По его словам, Лионель Месси удивляет игроков сборной Аргентины каждый день. Он делает невероятные вещи как на тренировках, так и в матчах.

«Лео выглядит счастливым, и это очень важно для нас. Наша команда приехала сюда с большим энтузиазмом. Знаем, что у соперника есть сильные игроки и хорошая тактика. Но самое главное — думать о своей игре и осознавать, что мы можем сделать», — добавил Мак Алистер.

Аргентина сыграет с Нидерландами 9 декабря на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что в матче Нидерландов и Аргентины никому не отдал бы предпочтение.