Дмитрий Куклачёв: кошка не пострадала после действия пресс-атташе сборной Бразилии

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачёв, сын народного артиста Юрия Куклачёва, прокомментировал забавный случай с участием кошки на пресс-конференции сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Мы видим, что ей было некомфортно, с точки зрения человеческого отношения к животным поступок выглядел жестоким, но как специалист я могу сказать, что кошка не пострадала», — цитирует Дмитрия Куклачёва ТАСС.

По его словам, с одной стороны, поступок действительно выглядит жестоко, но с другой — кошка особого стресса не испытала, она не выглядела испуганной.

«Было огромное количество способов спокойно снять животное со стола, к примеру поднять за животик или аккуратно отодвинуть, попросить помочь с этим. Но я бы её вообще оставил на столе, она там прекрасно смотрелась, намного органичней, чем эти два мужика», — добавил Куклачёв.

Он также добавил, что кошка — животное, которое в любой ситуации выглядит естественно.

Пресс-атташе сборной Бразилии Винисиус Родригес 7 декабря грубо сбросил кота со стола на пресс-конференции. Представитель команды взял животное за шкирку и скинул его на пол.

Бразилия сыграет в 1/4 финала 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне с Хорватией. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что журналисты мяуканьем встретили сбросившего со стола кота пресс-атташе сборной Бразилии.