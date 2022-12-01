Журналисты мяуканьем встретили сбросившего со стола кота пресс-атташе сборной Бразилии

С забавного эпизода началась очередная пресс-конференция сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Журналисты встретили мяуканьем пресс-атташе латиноамериканской команды Винисиуса Родригеса на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала со сборной Хорватии, сообщает ТАСС.

Пресс-атташе сборной Бразилии дал понять, что животное не пострадало.

«С котом всё хорошо, не переживайте. Он прекрасно себя чувствует», — сказал Родригес.

Пресс-атташе сборной Бразилии 7 декабря грубо сбросил кота со стола. Представитель команды взял животное за шкирку и скинул его на пол.

Бразилия сыграет в 1/4 финала 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне с Хорватией. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Ван Гал сравнил игру сборных Бразилии и Нидерландов на ЧМ-2022.