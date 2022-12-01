Корнеев — о ситуации с котом: Бразилия могла испортить себе карму перед матчем с Хорватией

Тренер сборной России на Евро-2008 Игорь Корнеев прокомментировал забавный случай с участием кота на пресс-конференции сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Сейчас мы можем говорить про карму, ещё что-то. Но это вещь, которую нельзя было делать. Вообще. А тем более там, где он выбрал это сделать, это невозможно», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

При этом, по мнению тренера, животное в данной ситуации не пострадало.

«Если бы он реально боялся, но он же гладил его сначала. Для чего это? Это просто человеческий фактор», — добавил бывший полузащитник ЦСКА.

Пресс-атташе сборной Бразилии Винисиус Родригес 7 декабря грубо сбросил кота со стола на пресс-конференции. Представитель команды взял животное за шкирку и скинул его на пол.

Бразилия сыграет в 1/4 финала 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне с Хорватией. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что журналисты мяуканьем встретили сбросившего со стола кота пресс-атташе сборной Бразилии.